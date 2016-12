Syfy 01:15 bis 02:00 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Colson USA 2004 Stereo 16:9 Merken Der Industrielle Alec Colson präsentiert den Erdenbewohnern einen Asgard, doch das Stargate-Team traut ihm nicht über den Weg. Daniel findet heraus, dass er den Asgard aus gestohlenem DNS-Material geklont hat. O'Neill beauftragt Thor, den Klon aus Colsons Labor zu beamen. Colson fliegt wutentbrannt nach Washington, doch sein Flugzeug stürzt ab. Carter entschließt sich indessen, mit ihm zu kooperieren, und lässt ihn ins SGC beamen. Sie bietet ihm an, auf die Alpha-Seite zu wechseln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Brigadier General Jack O'Neill) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Michael Shanks (Teal'c) Christopher Judge (Dr. Daniel Jackson) Charles Shaughnessy (Alec Colson) Tom O'Brien (Brian Vogler) Kendall Cross (Julia Donovan) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Ronald Wilkerson, Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6