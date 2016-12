Der Wissenschaftler Bruce Banner (Edward Norton) war bei einem Experiment einer Überdosis Gammastrahlen ausgesetzt. Seither verwandelt er sich beim geringsten Anflug von Wut in ein riesiges, grünes Wesen mit übermenschlichen Kräften. Mittlerweile ist Banner in Brasilien untergetaucht und arbeitet fieberhaft an einem Gegenmittel. Das Militär hat allerdings großes Interesse an Banners Superkräften und ist ihm schon dicht auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen