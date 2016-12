Syfy 15:55 bis 16:45 SciFi-Serie Defiance Der Stahlhagel USA 2013 Stereo 16:9 Merken Als ein tödlicher Sturm mit rasiermesserscharfen Stahlstücken über Defiance zieht, müssen sich die Bewohner in Sicherheit bringen und in ihren Häusern ausharren. Dort entdecken sie Wahrheiten über sich selbst und ihre Nachbarn. Irisas (Stephanie Leonidas) Visionen führen sie zu Sukar (Noah Danby) und den Spirit Riders. Doch als sie in deren Camp kommt, entdeckt sie, dass er unter dem Einfluss mysteriöser Kräfte steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Joshua Nolan) Julie Benz (Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Mia Kirshner (Kenya) Originaltitel: Defiance Regie: Andy Wolk Drehbuch: Rockne S. O'Bannon, Kevin Murphy Musik: Bear McCreary