Syfy 09:45 bis 11:10 SciFi-Film Halo 4: Forward Unto Dawn USA 2012 Stereo 16:9

Nachdem die Menschen angefangen haben fremde Planeten zu besiedeln, bricht ein intergalaktischer Bürgerkrieg aus. In der United States Space Command Militärakademie werden die Kadetten für den Krieg gegen einen scheinbar unüberwindbaren Feind ausgebildet. Kadett Thomas Lasky (Tom Green) wird jedoch von Zweifeln an seinen Fähigkeiten geplagt. Als die Akademie Ziel eines außerirdischen Angriffs wird, ist es an Lasky und einem unbekannten "Supersoldaten", das Überleben der Menschheit zu sichern?

Schauspieler: Tom Green (Thomas Lasky) Anna Popplewell (Chyler Silva) Daniel Cudmore (Master Chief) Ayelet Zurer (Mehaffey) Enisha Brewster (April Orenski) Ty Olsson (Commander Lasky) Osric Chau (Junjie Chen) Originaltitel: Halo 4: Forward Unto Dawn Regie: Stewart Hendler Drehbuch: Aaron Helbing, Todd Helbing Kamera: Brett Pawlak Musik: Neil Davidge, Nathan Lanier Altersempfehlung: ab 16