Syfy 07:25 bis 08:10 Mysteryserie Under the Dome Schmetterlinge USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die Bewohner von Chester's Mill bekommen Besuch von Freunden und Familienangehörigen, die sie aber nur auf der anderen Seite der Kuppel sehen können. Während auf Norrie (Mackenzie Lintz) eine schöne Überraschung wartet, ist für andere der Besuch eher traurig. Barbie (Mike Vogel) hat Informationen, dass das Militär plane, abzuziehen und die Kuppel mit einer Rakete zu zerstören. Währenddessen findet Big Jim (Dean Norris) Angie (Brittany Robertson) im alten Luftschutzkeller und befreit sie. Doch sein Sohn Junior (Alexander Koch) ist sofort wieder hinter ihr her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Kari Skogland Drehbuch: Peter Calloway, Brian K. Vaughan Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 357 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 117 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 117 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 117 Min.