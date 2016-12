FOX 01:20 bis 02:10 Mysteryserie 11.22.63 - Der Anschlag Happy Birthday, Lee Harvey Oswald! USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Oktober 1963 spitzt sich die Situation in Dallas weiterhin zu. Jake muss nun drastische Maßnahmen ergreifen, um das Ausmaß der Bedrohung gegen Präsident Kennedy einschätzen zu können. In dieser ohnehin angespannten Situation wird Jake durch eine nahestehende Person verraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (Jake Epping) Sarah Gadon (Sadie Dunhill) Cherry Jones (Marguerite Oswald) Lucy Fry (Marina Oswald) George MacKay (Bill Turcotte) Daniel Webber (Lee Harvey Oswald) T.R. Knight (Johnny Clayton) Originaltitel: 11.22.63 Regie: John David Coles Drehbuch: Bridget Carpenter Kamera: Adam Suschitzky Musik: Alex Heffes