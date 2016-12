FOX 19:25 bis 20:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Tinte in den Adern USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Gastgeber einer Party, ein wohlhabender junger Marine, ist vom Dach eines Hotels in den Tod gestürzt. Kensi und Callen finden heraus, dass das Opfer nicht freiwillig gesprungen sein kann, es war vor dem Sturz bereits ohnmächtig, jemand muss es über die Brüstung geworfen haben. Die Ermittler stoßen bei ihren Nachforschungen auf Falschgeld und treffen undercover den Kopf der Fälscherbande. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beal) Adam Jamal Craig (Special Agent Dominic Vaile) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Leslie Libman Drehbuch: Matt Pyken, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: James S. Levine