FOX 10:15 bis 11:00 Krimiserie Hawaii Five-0 Gefangen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Man findet die Leiche eines 17-jährigen Mädchens, das vor zehn Jahren entführt wurde. Durch Spuren an der Leiche wird bald klar, dass die Entführer bereits ein neues Opfer haben: die sechsjährige Ella, die erst vor kurzem verschwunden ist. Dank der Überwachungskameras in der Nachbarschaft hat das Five-0-Team schon bald eine heiße Spur. Kono bekommt Grund zu glauben, dass ihr Freund Geheimnisse vor ihr hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Henry Rollins (Ray Beckett) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Noah Nelson Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16