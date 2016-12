FOX 07:15 bis 07:55 Krimiserie Navy CIS Beweise USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Marine Abdul wird in der Nähe einer Moschee mit seiner Dienstwaffe erschossen. Gibbs und sein Team stoßen auf das FBI, das seit längerem in der Moschee Aktivitäten der Al Quaida vermutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" Dinozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Walid Amini (Abdul Bakr) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Reed Steiner Kamera: Billy Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16

