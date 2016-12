KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Ganz schön aufregend! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ganz schön aufregend!: Der erste große Auftritt der INGREDIENTS ist in vollem Gange. Für die Show auf der Fête de la Musique haben Lissi, Julian, Marcel, Leo und Luca eine Woche lang hart geprobt und sind nun gespannt auf die Reaktionen des Publikums. Viele Freunde, Verwandte und nicht zuletzt die Mentoren Lu, Tiemo, Anne-Katrin und Gerald stehen vor der Konzertbühne des "Nirgendwo" am Berliner Ostbahnhof, um einen Blick auf die frisch gegründete Band zu werfen. Der erste Song des Programms klappt noch reibungslos, doch dann mischen sich mehr und mehr Konzentrationsfehler in die Show der Fünf. Leos Bass ist plötzlich nicht mehr zu hören, und auch der Rest der Band hat mit akustischen Herausforderungen zu kämpfen damit hat keines der Bandmitglieder gerechnet. Der guten Stimmung vor der Bühne tut das trotzdem keinen Abbruch, und trotz vieler kleiner Probleme erspielen sich die INGREDIENTS die ersten Fans. Auch die Mentoren sind begeistert und haben nur wenig an der Show der Fünf auszusetzen. Nach dem Auftritt erwartet die Band außergewöhnlicher Besuch: Katja und Andrea von der Rock Pop Schule Berlin haben das Konzert verfolgt und bieten den Fünfen eine neue Gelegenheit, die Berliner Bühnen zu rocken: In vier Wochen veranstaltet die Schule ein Benefizkonzert für benachteiligte Kinder, und die INGREDIENTS bekommen die Chance, das Konzert im Berliner Sky Live Club zu eröffnen - einem Saal, der mehrere hundert Zuschauer fasst. Begeistert sagt die Band zu? Am nächsten Morgen geht es unvermindert spannend weiter. Das Electro-Pop-Duo Glasperlenspiel überrascht die Band mit einem exklusiven Privatkonzert in der Band-WG. Caro und Daniel spielen den INGREDIENTS zwei ihrer bekanntesten Hits in einer absolut raren Akustikvariante vor. Zuvor lädt die Band die beiden an den Frühstückstisch der Coje - und bekommt aufregende Einblicke in den Popstar-Alltag serviert... Band-Tipp dieser Folge: Sportfreunde Stiller und AnnenMayKantereit zum Thema "Auftritte bekommen" Statements von Peter Fox (Seeed), Max Herre und Joy Denalane zum Thema "Charity-Konzerte" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin