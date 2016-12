KI.KA 16:10 bis 16:50 Trickserie Horseland, die Pferderanch Der Protest / Kleiner Hund - große Probleme USA 2006-2008 Stereo Live TV Merken Der Protest: Bei einem Ausritt entdecken die Freunde auf einer der Horseland-Weiden ein Schild, das darauf hinweist, dass dort ein Ferienpark entstehen soll. Sie sind entsetzt und entschließen sich, dagegen zu protestieren. Als Nani erwähnt, dass Bauvorhaben schon gestoppt wurden, weil ein seltenes Tier oder eine seltene Pflanze auf dem Baugelände vermutet wurde, fällt Benny etwas ein: Mit Hilfe seiner Echse Lisbeth versucht er, den Bau der Ferienanlage zu verhindern. Kleiner Hund - große Probleme: Auf einem Ausritt findet Benny ein verwaistes Hundebaby. Er nimmt es mit nach Horseland und entschließt sich, den kleinen Hund zu behalten und nennt ihn Kobolt. Alma ist eifersüchtig, denn sie hatte sich schon lange einen Hund gewünscht. Als Benny ihr anbietet, sich gemeinsam mit ihm um Kobold zu kümmern, lehnt sie ab. Teilen will sie nicht. Neid und Eifersucht sind plötzlich überall auf Horseland anzutreffen. Erst als Kobold in Gefahr gerät, und nur mit Chefs Hilfe gerettet werden kann, besinnen sich die Freunde und die Tiere und sehen ein, wie dumm sie sich benommen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Horseland Regie: Karen Hyden Drehbuch: Carter Crocker Musik: Ron Wassermann