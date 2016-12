KI.KA 10:25 bis 10:50 Trickserie Babar und die Abenteuer von Badou Der Donnerruf / Die königliche Krokodil-Kapelle F, CDN 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Donnerruf: Badou ist gar nicht begeistert, dass er mit seinem Vater den Donnerruf, den wichtigsten Signalruf der Elefanten, üben soll. Viel lieber würde er mit seinen Freunden spielen und deshalb kann er sich auch ganz und gar nicht konzentrieren. Sein Vater Pomp beschließt, mit Badou bei einem Camping-Ausflug das Trompeten zu üben. Hier werden Badous Trompetenkünste aber auch nicht besser, denn er ist enttäuscht, weil es mit seinem Vater früher viel lustiger war. Plötzlich gerät Pomp in eine gefährliche Situation: er steckt mit seinem Rüssel zwischen zwei Ästen fest. Badou muss Hilfe herbeirufen. Die königliche Krokodil-Kapelle: Im Palast herrscht emsiges Treiben, denn ein Besuch der Nashörner Lord Rataxes und Lady Rataxes steht kurz bevor. Plötzlich trifft die Nachricht ein, dass Celestevilles Marschkapelle nicht rechtzeitig zum Empfang der anspruchsvollen Gäste im Palast sein kann. Botschafter Krokodilus bietet an, die Königliche Krokodil-Kapelle beim Empfang aufspielen zu lassen. König Babar akzeptiert das Angebot. Krokodilus geht eilends mit seinen Neffen Theo und Dieter üben. Badou misstraut dem Botschafter und beobachtet ihn heimlich. Die musikalischen Leistungen der Krokodile sind ohrenbetäubend schlecht. Badou und seine Freunde müssen sich etwas einfallen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Valentin Händel (Badou) Derya Flechtner (Munroe) Soraya Richter (Zawadi) Ben Hadad (Fitz) Frank Ciazynski (Cornelius) Helga Sasse (Celeste) Frank Röth (Krokodilus) Originaltitel: Babar and the Adventures of Badou Regie: Mike Fallows Drehbuch: M. Stokes, S. Sullivan, J. v. Bruggen, M. Mackay-Smith, K. Sobo Musik: Terry Tompkins