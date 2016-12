KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. "Schnipp, schnapp, Haare ab!" heißt es heute in der "Sendung mit dem Elefanten". Schnecken, zeichnen etwas in den Asphalt, das man zum Haareschneiden braucht. Händchen möchte sich die Haare fönen und braucht dazu Hilfe vom anderen Händchen. Zehra wünscht sich eine neue Frisur und lässt sich von ihrer Tante die Haare schneiden. Auch Teddy braucht mal wieder einen neuen Haarschnitt und geht mit Biene und kleiner Bruder zum Frisör. Anke kämmt ihre Haare und wundert sicht, warum das so lange dauert. Liegt es vielleicht an der Bürste? Und zum Schluss verabschieden sich Tanja und André mit einem Geschicklichkeitsspiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

