ARTE 22:35 bis 23:25 Serien Cannabis F, E 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken El Feo wird von seinem Cannabis-Lieferanten in Marokko darüber informiert, dass dieser ihn nicht mehr exklusiv mit dem erstklassigen Stoff versorgen will. Bei seiner Ärztin erfährt El Feo eine weitere schockierende Neuigkeit: Die Blutwerte belegen, dass anscheinend seit längerer Zeit jemand versucht, ihn zu vergiften. In Paris schlägt sich Morphée derweil mit Familienproblemen herum und verheimlicht eine Affäre mit einem Mann. Der Dealer versucht weiterhin in Erfahrung zu bringen, was hinter der geplatzten Cannabis-Lieferung aus Spanien steckt, und macht Druck auf Shams. Der sollte in Marbella mit El Feo Kontakt aufnehmen und entgeht nur knapp einem Mordanschlag durch Saïd. Shams flüchtet in Farids Bordell Princess, wo er Anna trifft. Gemeinsam werden die beiden zu hilflosen Augenzeugen, als Farid, der anscheinend überraschend wieder aufgetaucht ist, in seinem Auto von einer Bombe zerrissen wird. Derweil wird in Paris Farids Bruder Yassine nach langen Jahren aus dem Gefängnis entlassen und kommt nach Marbella, um seinen Sohn Shams zu suchen. Die neue Bürgermeisterin Zohra Kateb versucht weiterhin, mehr über die Drahtzieher des Drogenhandels zu erfahren, und befragt die einheimischen Frauen in La Roseraie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Moran (Anna) Christophe Paou (Morphée) Yasin Houicha (Shams) Santi Pons (Comandante) Younès Bouab (Farid) Pedro Casablanc (El Feo) Saïd El Mouden (Saïd) Originaltitel: Le Princess Regie: Lucie Borleteau Drehbuch: Hamid Hlioua, Clara Bourreau, Virginie Brac Kamera: Jordane Chouzenoux Musik: Jésus Díaz