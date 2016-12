ARTE 21:45 bis 22:35 Serien Cannabis F, E 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die französisch-spanische Koproduktion erzählt von Drogenhandel, Lügen und Liebe: Als ihr Mann Farid verschwindet, macht sich die schöne Anna auf eigene Faust auf die Suche. Bald muss sie erkennen, dass ihr Mann nicht nur in Drogengeschäfte verwickelt ist, sondern auch im Rotlichtmilieu mitmischt. Obendrein ist der Drogenboss El Feo hinter Farid her. – Sechs Folgen, do. im Dreierpack In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Moran (Anna) Christophe Paou (Morphée) Yasin Houicha (Shams) Santi Pons (Comandante) Younès Bouab (Farid) Ruth Vega Fernandez (Nadja) Pedro Casablanc (El Feo) Originaltitel: Le Princess Regie: Lucie Borleteau Drehbuch: Hamid Hlioua, Clara Bourreau, Virginie Brac Kamera: Jordane Chouzenoux Musik: Jésus Díaz

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 243 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 99 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 63 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 43 Min.