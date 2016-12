ARTE 13:40 bis 15:10 Drama Rechenschaft F 2016 Nach einer Vorlage von Marin Ledun Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Carole Matthieu ist Ärztin bei der Callcenter-Firma Sogefam. Sie hat sich ihrer Arbeit dort vollkommen verschrieben und kümmert sich um die durch fragwürdige Führungsmethoden schikanierten Mitarbeiter sogar weit über die zeitlichen Vorgaben hinaus. Matthieus Familienleben beschränkt sich inzwischen auf sporadische, kurze Besuche ihrer Tochter Anne. Eines Abends erhält die Ärztin Besuch von einem Patienten, den sie sehr gut kennt, Vincent Fournier. Fournier war in der Vergangenheit einer der Callcenter-Manager, unternahm bereits zwei Selbstmordversuche und steht kurz vor einem Burnout. Er versteht nicht, wie es so weit kommen konnte: Ist er nur ein Opfer der aktuellen Techniken zur Leistungssteigerung? Carole weiß nicht, wie sie Vincent noch helfen kann, sie hat schon alles versucht: Medikamente, Krankschreibungen und lange Sitzungen, jedoch ohne Erfolg. Plötzlich holt Fournier einen Revolver hervor. Unter dem Druck der Situation will sie die Waffe an sich nehmen, und ein Schuss löst sich. Weder ihre vielen Krankenberichte noch Gutachten haben die körperliche und geistige Gesundheit ihrer Patienten zuvor verbessern können, doch nun kann Carole zum ersten Mal etwas bewirken. Der Tod von Vincent Fournier könnte ein unübersehbares Symbol für die ausweglose und verzweifelte Situation der Angestellten werden. Die Ärztin braucht jedoch Verbündete, um weitere Fälle von Mobbing und Burnout zusammenzutragen. Die Indizien am Tatort sprechen aber gegen einen Selbstmord von Vincent Fournier. Carole gerät ins Visier von Kommissar Revel, der die Ermittlungen leitet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Adjani (Carole Matthieu) Corinne Masiero (Christine Pastres) Lyès Salem (Alain) Ola Rapace (Revel) Pablo Pauly (Cédric) Sarah Suco (Anne) Arnaud Viard (Jean-Paul) Originaltitel: Carole Matthieu Regie: Louis-Julien Petit Drehbuch: Louis-Julien Petit, Fanny Burdino, Samuel Doux Kamera: David Chambille Musik: Laurent Perez Del Mar

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 301 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 61 Min.