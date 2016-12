Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:05 Dokumentation Paul Merton in Europa Deutschland und Irland GB 2010 Merken Bevor er Deutschland verlässt, erkundet Paul Merton einen ostdeutschen Westernverein sowie die Modelleisenbahnanlage "Miniatur Wunderland" in Hamburg und besucht einen Familienbetrieb, der Sexspielzeug aus Holz herstellt. In Irland begibt sich Paul zunächst zu einem Anwalt, der Zugang zum Frauensynchronschwimmen finden möchte und reist weiter nach Wicklow und Cork. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paul Merton in Europe