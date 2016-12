National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:30 Dokumentation Der Weiße Hai hautnah AUS 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor einem halben Jahrhundert wurde der Australier Rodney Fox von einem Weißen Hai angegriffen. Nur knapp überlebte er die Attacke. Doch seither stellt er sein Leben in den Dienst des gigantischen Raubfisches, der ihn beinahe umgebracht hat. Aus dem einstigen hilflosen Opfer wurde ein großer Hai-Freund. Über 80 Filme und Dokumentationen über die eindrucksvollen Meeresbewohner gehen auf das Konto des Filmemachers und Naturschützers. So sind auch einige der packenden Unterwasseraufnahmen in Steven Spielbergs Klassiker "Der weiße Hai" Rodney Fox zu verdanken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great White Bite