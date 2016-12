National Geographic Wildlife 21:50 bis 22:40 Dokumentation Shark Men - Die Haiforscher Killer am Haken USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Haiforscher-Team ist auf der Zielgeraden: Noch drei Tage sind für ihre Hochsee-Expedition veranschlagt - drei Tage, in denen sie drei weitere Peilsender an ebenso vielen Haien anbringen müssen. Ausgerechnet jetzt geht der Vorrat an Ködern zur Neige. Als trotz dieser Schwierigkeiten ein großer Weißer Hai anbeißt, muss die Besatzung ihr Bestes geben, denn das riesige Tier liefert einen spektakulären Kampf bis zur völligen Erschöpfung. Erst nach über einer Stunde kann es an Bord gehievt werden. Auch der nächste Raubfisch ist kein Kandidat für einen problemlosen Fang. Der Hai hat gerade eine Robbe erbeutet und zeigt wenig Interesse, am Angelhaken anzubeißen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mark Keller Originaltitel: Shark Men