National Geographic Wildlife 12:50 bis 13:35 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Showdown USA 2015 2016-12-14 03:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Nur selten kommt es im Tierreich zur Begegnung Raubtier gegen Raubtier. Aber was passiert, wenn Schwertwal und Tigerhai dennoch aufeinanderstoßen? Dass nicht immer der Stärkere siegt, beweist hingegen ein Koikarpfen. Er dreht die Angelrute einfach herum und lässt zwei Katzen nach seiner Nase tanzen. Unerwartete Zuwendung erfährt zuletzt noch ein Gitarrist, der eigentlich nur etwas klimpern wollte und Bekanntschaft mit einer Fledermaus macht. Die findet ihn offenbar zum Anbeißen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild