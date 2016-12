National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Zum Fürchten USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar versucht Hunden zu helfen, ihre Ängste zu überwinden. Zunächst kümmert er sich um Whippet-Mix-Hündin Daisy, die taub und blind geboren wurde und Schwierigkeiten hatte, sich an ihre Umwelt anzupassen. Außerdem trifft Cesar auf einen Labradoodle, dessen Angst vor dem Meer für seine Besitzer ein ziemliches Problem ist - denn sie leben auf einem Boot. Und in seinem letzten Fall versucht Cesar, der jungen Cocker Spaniel-Hündin Piper bei der Überwindung ihrer Angst vor Menschen zu helfen - auch der vor ihren eigenen Besitzern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

