13th Street 01:00 bis 01:45 Krimiserie Law & Order Abschied der Souveränität USA 2009 Stereo 16:9 Merken Als der Vorsitzende einer Wohltätigkeitsorganisation ermordet wird, führen die Ermittlungen die Detectives von der SM-Szene bis ins Haus des Gouverneurs. Zeitgleich steht die Wahl des obersten Staatsanwalts an und McCoy (Sam Waterston) muss in diesem politischen Minenfeld vorsichtig agieren, um seine Wiederwahl nicht zu gefährden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Francie Swift (Caroline Reeves) Originaltitel: Law & Order Regie: Fred Berner Drehbuch: Richard Sweren, Gina Gionfriddo Kamera: William Klayer Musik: Mike Post