Schauspieler: Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William Katt (Paul Drake Jr.) Daphne Ashbrook (Miranda) Vincent Baggetta (Tony Domenico) Jason Bernard (Sergeant Koslow) Anthony Geary (Steve Reynolds)

Originaltitel: Perry Mason: The Case of the Murdered Madam Regie: Ron Satlof Drehbuch: Patricia Green Kamera: Arch Bryant Musik: Dick DeBenedictis