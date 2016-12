13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das Syndikat USA 2015 Stereo 16:9 Merken Ein Doppelmord in South Carolina lässt Agent Pride (Scott Bakula) aufhorchen. Der Arzt Barlow und seine Freundin wurden in ihrem Strandhaus in Charleston ermordet. Pride ist davon überzeugt, dass sein Erzfeind Paul Jenks erneut zugeschlagen hat. Mit seinem Team verfolgt er dessen Spuren von New Orleans bis nach South Carolina. Dort entdecken sie, dass Barlow offensichtlich von einem Unbekannten per E-Mail vor Jenks gewarnt wurde. Die Spur führt die Ermittler schließlich zu dem inhaftierten Gangsterboss Frank Broussard (Chad Addison). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Callie Thorne (Sasha Broussard) Daryl Mitchell (Patton Plame) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Gary Glasberg, Christopher Silber Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk