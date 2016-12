13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order Schön ist die Lüge, nicht die Wahrheit USA 2009 Stereo 16:9 Merken Kriminaltechnikerin Daisy Chao wird von ihrem Verlobten Jim Anderson erstochen in ihrer Wohnung gefunden. Jim ist zunächst der Hauptverdächtige, weil er kein Alibi vorweisen kann. Doch als die junge Asiatin Emma Kim angibt, vom Fahrer eines Liefertaxis überfallen worden zu sein, scheint der wahre Täter gefunden. Inzwischen erliegt Lupo dem erhöhten Schutzbedürfnis der jungen Emma Kim und beginnt eine brisante intime Beziehung mit ihr. Wie brisant wird ihm klar, als er ein rotes Baby Doll bei ihr findet, das eindeutig mit Daisys gestohlener Karte bezahlt wurde. Bei erneuter Befragung gibt Jim zu, ein Verhältnis mit Emma gehabt und ihr einen höheren Betrag von Daisys gespartem Geld gegeben zu haben. Als Daisy daraufhin herausgefunden habe, dass es Emmas Trick war, ihren Verehrern das arme kranke Mädchen vorzuspielen, das Geld für Medizin und Operationen brauchte, habe sie ihr Geld zurückverlangt. Es kam zum Streit und Emma erstach Daisy. Die Staatsanwälte Cutter und Rubirosa müssen sich erst Klarheit über einen von Daisys Kollegen manipulierten Blutfleck verschaffen, bevor sie Emma wegen Totschlags anklagen können. Verteidiger Murphy nutzt die Tatsache aus, dass jedermann bereit war, seiner Mandantin in Gegenleistung für Sex zu helfen und beschuldigt auch Lupo, Beweise manipuliert zu haben. Als Emma sogar den Richter beschuldigt, sie zum Sex gezwungen zu haben, droht der Prozess zu scheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Chris Mulkey (Judge Robert Maxen) Originaltitel: Law & Order Regie: Marisol Torres Drehbuch: Richard Sweren, Christopher Ambrose Kamera: William Klayer Musik: Mike Post