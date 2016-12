13th Street 06:45 bis 07:30 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Markt und Marke USA 2009 Stereo 16:9 Merken "Hawaiin Ice" ist eine neue Mode-Droge, die der neueste Renner auf dem Drogenmarkt ist. Um die Verbreitung zu stoppen, will das FBI den kompletten Bestand der Droge aufkaufen. FBI-Agentin Liz Warner (Aya Sumika) stellt sich als Lockvogel zu Verfügung. Doch die Sache entwickelt sich in eine ganz andere Richtung, als erwartet. Die Drogenbosse wittern ein lukratives Geschäft und treiben so die Preise in die Höhe. Damit hat beim FBI keiner gerechnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Dylan Bruno (Colby Granger) Originaltitel: Numb3rs Regie: Rob Morrow Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser

