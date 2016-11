Phoenix 03:15 bis 04:45 Reportage WeltTour Südamerika D 2015 Live TV Merken Unter Tage mit bolivianischen Bergleuten, unterwegs mit brasilianischen Umweltschützern in der Guanabarabucht von Rio de Janeiro, oder mit Minenentschärfern des Militärs im kolumbianischen Dschungel: ZDF-Südamerika-Korrespondent Andreas Wunn reist quer durch Südamerika und gibt faszinierende Einblicke. Was kann das krisengeschüttelte Griechenland von Argentinien lernen? Wie sicher reist man als Tourist durch Kolumbien? Warum werden in Brasilien vergleichsweise so viele Frauen geschlagen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: WeltTour

