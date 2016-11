Phoenix 14:45 bis 16:00 Reportage Abenteuer Luftfahrt D 2016 Live TV Merken Up in the air: Im phoenixThema "Abenteuer Luftfahrt" geht es nicht nur um die moderne Fliegerei, sondern auch um historische Flugzeugmodelle wie die JU 52, die Luftfahrtgeschichte geschrieben haben. Reporter Michael Krons spricht unter anderem mit dem Direktor des Hamburger Flughafens, Michael Eggenschwiler, über die organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen eines internationalen Airports. Ein Falkner erklärt seine Arbeit, mit der er - in einem durch und durch technisierten Flughafen - ohne jegliche technische Hilfsmittel einen essentiellen Beitrag zur Flughafensicherheit leistet. Eindrucksvolle Einblicke in die Grundüberholung eines Airbus A 330 sowie spannende Interviews mit Piloten runden das phoenixThema ab. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Abenteuer Luftfahrt

