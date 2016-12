ATV 2 14:40 bis 16:30 Komödie Der Weihnachtsmann streikt USA 2006 2016-12-05 06:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten ist zu einer riesigen Kommerzveranstaltung verkommen und Santa Claus wird von einem Spielwarenkonzern befehligt. Es steht nur mehr die Gewinnmaximierung im Vordergrund, kein Wunder also, dass dem Weihnachtsmann die Lust vergeht und er in Streik tritt. Nicht einmal seine liebevolle Ehefrau kann ihn umstimmen. Aber die Wichtel Jingle und Jangle haben einen Plan: Sie suchen nach einem Kind, das die wahre Bedeutung von Weihnachten noch zu schätzen weiß und hoffen dadurch ihren Chef milde zu stimmen. Der kleine Iggy aus South Town, der sich beim örtlichen Weihnachtsmarkt engagiert, könnte genau der Richtige für ihre Zwecke sein. Doch auch ihn gilt es von der tatsächlichen Existenz des Weihnachtsmannes zu überzeugen. Die chaotischen Wichtel haben alle Hände voll zu tun, um das Fest der Liebe zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Goodman (Weihnachtsmann) Delta Burke (Mrs. Weihnachtsmann) Dylan Minnette (Iggy Thistlewhite) Michael McKean (Snow Miser) Harvey Fierstein (Heat Miser) Ethan Suplee (Jangle) Eddie Griffin (Jingle) Originaltitel: The Year Without a Santa Claus Regie: Ron Underwood Drehbuch: Larry Wilson, Tom Martin Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Deborah Lurie Altersempfehlung: ab 8