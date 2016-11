tagesschau24 00:15 bis 00:45 Dokumentation Gut gemacht! - Erfolgreiche junge Unternehmen Gut gemacht! Erfolgreiche junge Unternehmen D Stereo 16:9 Live TV Merken Drei junge Familienunternehmen aus Baden-Württemberg haben eines gemeinsam: Sie sind so erfolgreich, dass sie ausgezeichnet werden vom Land. Als Start-up-Unternehmen haben sie begonnen, nun wachsen sie und bestehen gegenüber der Konkurrenz. "made in Südwest" stellt die Firmen CeGaT aus Tübingen, Oettinger in Malsch und den Biomarkt B2 in Balingen vor. Die drei Firmen zeigen: Erfolg ist plan- und machbar. CeGaT ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das bei Patienten die genetische Ursache einer Erkrankung mittels Analyse genomischer Daten aufklären kann. Mit Hilfe des medizinischen Befunds endet oftmals eine langjährige Odyssee für Patienten. Nun können sie zielgerichtet behandelt werden. Die Firma Oettinger stammt aus der Baubranche und hat sich spezialisiert auf Spezialabbruch großer Industrieanlagen und großer Brückenbauwerke. Und sie bauen Tankstellen. In der Branche mit hartem Preiskampf gelang es ihnen, gezielt lukrative Nischen zu besetzen. B2 in Balingen ist nicht irgendein Biomarkt. Die Produkte stammen von regionalen Anbietern, mit den Lieferanten ist der Markt eng verbunden. Das stärkt die Region, schafft lokale Arbeitsplätze und verhindert die oft kilometerweiten Transporte von Bioprodukten aus dem Ausland. Das "made in Südwest"-Portrait zeigt den Erfolg und die Anfangsschwierigkeiten dreier erfolgreicher junger Unternehmen aus dem Land, hinter denen auch charismatische Menschen mit Ideen und Werten stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: made in Südwest