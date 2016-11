ORF 3 23:40 bis 01:20 Dokumentation Leonard Cohen - I'm your man USA 2005 Stereo 16:9 Merken Düsterer Poet und melancholischer Romantiker - Leonard Cohen gilt als einer der einflussreichsten Komponisten und Sänger unserer Zeit. Seine Lieder und Texte beeinflussten eine ganze Generation von Musikern. Der kanadische Sänger, Songwriter und Schriftsteller starb im Alter von 82 Jahren. 2005 gab er in seinem Haus in Los Angeles ausführlich Auskunft über sein Leben, seine Kunst und seine Philosophie. Einige seiner berühmtesten Fans wie Rufus Wainwright, Nick Cave, Jarvis Cocker und Bono kommen ebenfalls zu Wort und widmen dem großen Künstler Cover-Versionen seiner Lieder. USA, Dokumentarfilm, 2005 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonard Cohen (Himself) Martha Wainwright (Herself) Beth Orton (Herself) Jarvis Cocker (Himself) Rufus Wainwright (Himself) Nick Cave (Himself) Perla Batalla (Herself) Originaltitel: Leonard Cohen: I'm Your Man Regie: Lian Lunson Drehbuch: Lian Lunson Musik: Leonard Cohen