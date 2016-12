ATV 22:25 bis 00:40 Actionfilm Der unglaubliche Hulk USA 2008 2016-12-02 02:20 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Durch biochemische Experimente verstrahlt, führt der Wissenschaftler Bruce Banner ein Leben im Abseits. In seinem Körper schlummert eine unbändige Kraft, die nicht mehr zu kontrollieren ist: Bei jedem Anflug von Wut mutiert er zu Hulk, einem gewaltigen, grünen Monster. Jegliche Suche nach einem Gegenmittel verlief bis dato erfolglos und die Zeit wird immer knapper. Denn General "Thunderbolt" Ross ist ihm mit seinem gesamten Militärapparat auf den Fersen, um diese Kräfte für seine Zwecke brutal auszunutzen. Doch Banner gibt nicht auf, kämpft um ein Leben ohne Superkräfte und mit Ross' Tochter Betty, die sich unsterblich in den Wissenschaftler verliebt hat. Als die Heilung für Banner endlich zum Greifen nah ist, erscheint die alles zerstörende Bestie Abomination: Der mutierte Super-Soldat Emil Blonsky hat sich aus purer Machtgier ähnlichen Experimenten unterworfen wie Banner - und seine Zerstörungswut übertrifft die des grünen Hünen bei weitem. Ist Hulk den Kräften dieses Gegners gewachsen? Um Abomination zu bekämpfen, muss der Wissenschaftler eine quälende wie endgültige Entscheidung treffen: Entweder er wählt das friedliche Leben als Bruce Banner, oder er akzeptiert sein inneres Monster und formt es zum Helden - dem 'unglaublichen Hulk'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Norton (Bruce Banner) Liv Tyler (Betty Ross) Tim Roth (Emil Blonsky) William Hurt (General "Thunderbolt" Ross) Tim Blake Nelson (Samuel Sterns) Ty Burrell (Leonard) Christina Cabot (Major Kathleen Sparr) Originaltitel: The Incredible Hulk Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Zak Penn Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 16