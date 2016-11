ATV 22:15 bis 00:35 Thriller Die Mothman Prophezeiungen USA 2002 2016-11-29 02:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als der Journalist John Klein mit seiner Frau von einer Hausbesichtigung zurückkehrt, verliert Mary die Kontrolle über den Wagen und das Auto prallt gegen einen Baum. John bleibt unversehrt, während Mary mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Im Rahmen ihrer Untersuchungen entdecken die Ärzte einen Tumor, der kurze Zeit später zu Marys Tod führt. In ihren Notizbüchern stößt John auf Zeichnungen einer unheimlichen Kreatur mit roten Augen. Offenbar plagten seine verstorbene Frau Visionen eines mysteriösen Mottenmannes. Zwei Jahre danach führt John eine Autopanne in die abgelegene Kleinstadt Point Pleasant. Als sich auch hier unerklärliche Ereignisse häufen, wendet er sich an den Parapsychologen Dr. Leeds, denn John will endlich das Rätsel um den Tod seiner Frau lüften... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (John Klein) Laura Linney (Connie Mills) Will Patton (Gordon Smallwood) Debra Messing (Mary Klein) Alan Bates (Alexander Leek) Lucinda Jenney (Denise Smallwood) Bob Tracey (Cyrus Bills) Originaltitel: The Mothman Prophecies Regie: Mark Pellington Drehbuch: Richard Hatem Kamera: Fred Murphy Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 12