Das schüchterne Mädchen Violet kommt direkt aus der Provinz in den Großstadtdschungel New York. Sie möchte ihren Traum als Songwriterin verwirklichen. Doch das Business ist hart, besonders wenn man wie Violet unter üblem Lampenfieber leidet. Nachdem sie überall abblitzt, nimmt sie einen Job im Coyote Ugly, New Yorks wildester Bar, an. Dort ziehen sexy Barkeeperinnen jede Nacht eine wilde Show ab. Violet wird ein "Coyote" und genießt ihr Leben als Bargirl. Als sie auch noch den charmanten Kevin kennen lernt, scheint sie ihr eigentliches Ziel aus den Augen zu verlieren ?.