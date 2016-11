ATV 14:50 bis 18:20 Katastrophenfilm Category 7: Das Ende der Welt USA, D, CDN 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Unzählige Warnungen vor den verehrenden Folgen der globalen Erwärmung wurden von den großen Industrienationen bisher ignoriert. Nun ist Schadensbegrenzung gefragt: Denn ein heftiger Wirbelsturm bahnt sich seinen Weg über verschiedene Kontinente. Ägyptische Pyramiden wurden in Mitleidenschaft gezogen und auch der Eiffelturm in Paris zerstört. Die Direktorin des amerikanischen Katastrophenschutzzentrums FEMA ist auf die Unterstützung der Wissenschaftlerin Faith Clavell und einem erfahrenen Piloten der Luftwaffe angewiesen. Während ein Fernsehprediger mit seinen Brandreden die angespannte Lage zusätzlich aufheizt, rast ein monströser Tornado der Stärke 7 auf Washington D.C. zu?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Daddo (Ross Duffy) Gina Gershon (Judith Carr) Shannen Doherty (Faith Clavell) Randy Quaid (Tornado Tommy Dixon) James Brolin (Donny Hall) Tom Skerritt (Colonel Mike Davis) Swoosie Kurtz (Penny Hall) Originaltitel: Category 7: The End of the World Regie: Dick Lowry Drehbuch: Christian Ford, Roger Soffer Kamera: Neil Roach Musik: Joseph Stanley Williams