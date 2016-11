Hessen 17:30 bis 17:58 Dokumentation Horizonte Leben - Leiden - Liebe: Wie hält man das aus? D 2016 2016-11-27 09:30 HDTV Live TV Merken Der Tod eines geliebten Menschen, eine schwere Krankheit, Liebeskummer, das Gefühl, dass einem alles über den Kopf wächst: Es gibt immer wieder Situationen, die einen an den Rand der Kräfte bringen. Und plötzlich steht die Frage im Raum: "Wie soll man das aushalten?" Die Schmerz- und Leidensgrenze ist dabei von Mensch zu Mensch verschieden. Während den einen schon der ganz normale Alltagswahnsinn an den Rand seiner Kräfte bringt, ertragen andere Menschen selbst größtes Leid mit stoischer Gelassenheit. Woran liegt das? Kann man "leiden" lernen? Wie erträgt man psychisch und körperlich grenzwertige Situationen? Was macht man, wenn man das Gefühl hat, etwas nicht mehr auszuhalten? "Horizonte" macht sich auf die Suche nach Antworten und trifft auf Menschen, die Experten geworden sind im "Aushalten": auf einen Kiosk-Besitzer, der sein ganzes Leben "unter Tage" im Dunkeln arbeitet, einen Obdachlosen, der jeden Tag bettelt, ein Ehepaar, das seit fünfzig Jahren die Macken des anderen erträgt, eine junge Frau, die ihre ganze Familie verloren hat, einen Klinikseelsorger, der täglich mit dem Leid anderer Menschen konfrontiert ist. Wie halten diese Menschen ihr Schicksal aus? Welche "Überlebenstechniken" haben sie entwickelt, und was kann man von ihnen für das Leben lernen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Horizonte