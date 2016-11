puls 4 22:10 bis 00:25 Actionfilm Der Supercop I, E, USA 1980 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet in dem Moment, als der unbedarfte Polizist Dave Speed im Indianerreservat einen Strafzettel wegen Falschparkens ausstellen will, findet dort ein Test mit einer Plutoniumrakete statt. Dave überlebt und muss feststellen, dass er nun über Superkräfte verfügt. Dummerweise will ihm niemand Glauben schenken, zumal Dave immer dann, wenn er die Kräfte demonstrieren will, scheitert. Nach reichlicher Überlegung findet er heraus, woran das liegt: wenn er die Farbe rot sieht, schwinden seine neu gewonnenen Kräfte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terence Hill (Dave Speed) Ernest Borgnine (Willy Dunlop) Joanne Dru (Rosy Labouche) Marc Lawrence (Torpedo) Julie Gordon (Evelyn) Lee Sandman (McEnroy) Salvatore Borghese (Paradise Alley) Originaltitel: Poliziotto superpiù Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Robert Brodie Booth, Sabatino Ciuffini, Sergio Corbucci Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Carmelo La Bionda, Michelangelo La Bionda Altersempfehlung: ab 6