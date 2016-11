puls 4 17:50 bis 18:45 Krimiserie The Mentalist Der Problemlöser USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Paul Fitzgerald (Elliot Batson) Treisa Gary (Dede Guerra) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Terry Kinney (Sam Bosco) Christian Clemenson (Dr. Roy Carmen) Originaltitel: The Mentalist Regie: Charles Beeson Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6