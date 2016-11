KI.KA 09:05 bis 09:20 Trickserie Charley Der Weihnachtsbaum / Der Pfannkuchen-Wettbewerb F, B, CDN 2013-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Weihnachtsbaum: Willy kringelt sich vor Lachen, als er Charleys selbstgebastelten Weihnachtsbaum entdeckt. Er selbst will einen schönen neuen haben. Die beiden Freunde schließen eine Wette ab. dass derjenige, der den schönsten Weihnachtsbaum hat, alle Geschenke des anderen bekommt - zuzüglich Dudu. Charley bittet Mama und Papa um Hilfe, um seinen Teddy zu retten. Der Pfannkuchen-Wettbewerb: Im Fotoalbum der Großeltern entdecken Charley und Lilly einen Knüller: Opi hat als junger Mann einen Pfannkuchen-Wettbewerb gewonnen und posiert in schwarz-weiß vor einem Stapel Pfannkuchen. Die Freunde beschließen, den Rekord zu brechen. Und sie haben mächtig Appetit auf Pfannkuchen. Aber bis die gegessen werden können, müssen noch einige Hürden genommen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: T?Choupi et ses amis Regie: Lionel Kerjean Drehbuch: Thierry Courtin, Anne Sophie Salles, Marie de Banville Musik: Guillaume Poyet