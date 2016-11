KI.KA 09:05 bis 09:20 Trickserie Charley Kissenschlacht mit Folgen / Papa braucht seinen Schlaf F, B, CDN 2013-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kissenschlacht mit Folgen: Schlafmütze Willy will einfach nicht aufwachen. Charley fällt nichts Besseres ein, als mit dem Kissen auf ihn einzuschlagen. Bald ist das ganze Haus der Großeltern voller weißer Federn. Bei der Kissenschlacht hat Charley Opis Armbanduhr verloren. Was für eine Katastrophe! Jetzt muss Charley schnell seine Dummheiten ausbügeln und die Uhr wiederfinden. Papa braucht seinen Schlaf: Papa hat die ganze Nacht gearbeitet und ist müde. Im Wohnzimmer macht er eine kleine Siesta. Charley beschließt, über seinen Schlaf zu wachen. Doch das ist gar nicht so einfach. Der Nachbarshund bellt ununterbrochen, was bedeutet, dass sich der Briefträger nähert. Und wenn der klingelt, wacht Papa ganz sicher auf. Charley muss handeln! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: T?Choupi et ses amis Regie: Lionel Kerjean Drehbuch: Thierry Courtin, Fabrice Maruca, Mathilde Maraninchi Musik: Guillaume Poyet