Der Primarlehrer Alex (Matthias Schweighöfer) ist ein Softie, wie er im Buche steht. Seine zickige Carolin (Mavie Hörbiger) tanzt ihm denn auch nach Herzenslust auf der Nase herum, und als sie ihn mit dem Macho von nebenan betrügt, hat Alex sogar dafür noch irgendwie Verständnis. Im verbleibenden Rest seiner Männlichkeit gekränkt verlässt Alex die gemeinsame Wohnung. Okke (Elyas M'Barek) weiss, was seinem Freund fehlt. Er unterzieht Alex bereitwillig einer Schnellbleiche in Sachen Mackertum. Einen anderen Ansatz wählt Nele (Sibel Kekilli), die als Tierschutzaktivistin eine Schwäche für gefährdete Spezies wie den Mann hat. Obwohl Alex dank Neles Geduld und Verständnis wieder auf die Beine kommt, merkt er lange nicht, wie gut seine alte Schulfreundin zu ihm passen würde.