MTV 18:15 bis 19:15 Unterhaltung The Ride The Ride: Green Day USA Merken Green Day, das sind drei Freunde aus Kindheitstagen, die es vom Punk-Underground in die Rock and Roll Hall of Fame geschafft haben. "The Ride" zeigt die Momente, die ihre Karriere geprägt und sie zu den Musikern von heute gemacht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Ride