RTL TVI 22:15 bis 00:05 Actionfilm Snakes on a Plane USA, CDN, D 2006 Nach einer Vorlage von David Dalessandro, John Heffernan Stereo 20 40 60 80 100 Merken Des passagers indésirables sèment la panique à bord d'un avion de ligne... Tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place pour assurer la protection de Sean Jones, témoin clé du procès visant à placer sous les verrous un des piliers de la mafia, Edward Kim, lors de son déplacement en avion vers le tribunal à Los Angeles. L'agent Neville Flynn escorte Sean à bord de l'appareil et tout semble se passer pour le mieux lorsque des incidents sèment la panique parmi les passagers. Kim, décidé à se débarrasser de ce témoin gênant, a fait embarquer des serpents venimeux en soute, dans une caisse munie d'un dispositif d'ouverture automatique en plein vol. Pythons, vipères et crotales se frayent rapidement un chemin vers leurs futures victimes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Neville Flynn) Julianna Margulies (Claire Miller) Nathan Phillips (Sean Jones) Bobby Cannavale (Hank Harris) Flex Alexander (Three G's) Todd Louiso (Dr. Steven Price) Sunny Mabrey (Tiffany) Originaltitel: Snakes on a Plane Regie: David R. Ellis Drehbuch: Sebastian Gutierrez, David Dalessandro, John Heffernan Kamera: Adam Greenberg Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16