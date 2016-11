RTL TVI 12:20 bis 12:35 Sonstiges Face à face Stereo Merken Avec Pierre Perret pour ses concerts les 9 et 10 décembre 2016 en Belgique et pour la sortie de son livre "Ma vie en vin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Pierre Perret Originaltitel: Face à face