Servus TV 02:55 bis 04:20 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht Der Duft des Todes GB 1995 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken DCI Jane Tennison (Helen Mirren) sieht sich mit einem alten Fall konfrontiert: Vor einigen Jahren hatte sie maßgeblichen Anteil an der Ergreifung des Mörders George Marlow. Nun tauchen aber zwei Leichen auf, die dieselben Merkmale aufweisen, wie Marlows Opfer. Fortan sieht sich Tennison mit misstrauischen Kollegen und ihrem eigenen schlechten Gewissen konfrontiert. Hat sie damals einen Fehler gemacht? Als Tennison auch noch suspendiert wird muss sie alles daran setzen, den Täter zu finden, um ihren Namen wieder rein zu waschen... Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Supt. Jane Tennison) Scott Neal (Geoff) Marc Warren (DC Andy Dyson) Stuart Wilson (Dr. Patrick Schofield) Penelope Beaumont (Dr. Elizabeth Bramwell) John Benfield (Chief Supt. Kernan) Glen Berry (Wayne) Originaltitel: Prime Suspect Regie: Paul Marcus Drehbuch: Guy Hibbert Kamera: David Odd Musik: Stephen Warbeck

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 378 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 178 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 108 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:25 bis 04:05

Seit 53 Min.