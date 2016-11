Phoenix 17:30 bis 19:15 Sonstiges Bundesdelegiertenkonferenz B'90/Grüne in Münster D 2016 Live Live TV Merken Europas Zukunft nach dem Brexit, Religionsfreiheit, Gerechtigkeit, die Energie- und Verkehrswende sowie sozialer Zusammenhalt - das sind die zentralen Themen, über die die Grünen bei der Bundesdelegiertenkonferenz debattieren wollen. An zwei Tagen berichtet phoenix mehr als zehn Stunden live aus Münster. Am Samstag wird das Urwahlforum, in dem sich Katrin Göring-Eckhard, Cem Özdemir, Anton Hofreiter und Robert Habeck als mögliche Kandidaten für das Spitzenduo zur Bundestagswahl 2017 vorstellen, live übertragen. Durch die Sondersendungen vom Grünen-Treffen führt Moderator Gerd Joachim von Fallois. Er spricht mit den Delegierten, den Grünen-Chefs sowie den Journalisten Johannes Leithäuser (FAZ) und Mariam Lau (Die Zeit). Aus Sicht des Parteienforschers ordnet Professor Lothar Probst, Politikwissenschaftler an der Universität Bremen, die Personalentscheidungen und inhaltlichen Diskussionen der Bündnis/Grünen ein. Erhard Scherfer vermittelt den Zuschauern den Überblick, er verfolgt an beiden Tagen die Tagesordnung, das Geschehen auf sowie vor dem Podium und fasst die Reden und Anträge zusammen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bundesdelegiertenkonferenz B'90/Grüne in Münster