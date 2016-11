Servus TV 18:05 bis 18:10 Dokumentation Fast vergessen Käsekessel aus Kupfer Käsekessel aus Kupfer 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Hans Rimmels 500 Jahre alte Schmiede steht in Obermaiselstein im Allgäu. Seine Türen sind meist geöffnet. Wer sich für sein Handwerk interessiert, ist willkommen. Die Arbeit in der Schmiede hört man schon von weitem. Über 100.000 Schläge mit dem Polierhammer stecken in jedem Kessel, gut eine Woche braucht der Schmied, bis er das glatte Kupferblech in einen bauchigen Kessel verwandelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fast vergessen - Handwerkliches Erbe