Im Mittelpunkt der Dokumentation "I'm Your Man" steht ein Konzert, das 2005 zu Ehren Leonard Cohens im Sydney Opera House stattfand. Popgrössen wie Martha und Rufus Wainwright, Nick Cave und Antony Hegarty verneigten sich vor dem grossen Songschreiber mit ihren Versionen von Cohens Songs. Gleichzeitig zeigt der Film Cohen selbst, philosophierend über Leben und Song, und er gibt grossen Köpfen wie den Musikern von U2 die Gelegenheit, den kanadischen Poesiemeister zu würdigen. SRF info zeigt den Film aus Anlass von Cohens Tod als Wiederholung. Originaltitel: Leonard Cohen: I'm Your Man Regie: Lian Lunson