TV5 20:21 bis 20:30 Sonstiges Courts séjours République démocratique du Congo, le café équitable Merken Voyage dans le Kivu, aux frontières du Rwanda et du Burundi. Dans cette région, la culture du café n'est pas nouvelle. Des familles en produisent depuis des générations. Le commerce équitable du café contribuerait à éviter le trafic illégal et à soulager les conditions de vie difficiles. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Courts séjours

