MDR 23:15 bis 02:40 Magazin Vor 40 Jahren - Die Biermann-Ausbürgerung Vor 40 Jahren - Die Biermann-Ausbürgerung: Im Konzert - Wolf Biermann in Leipzig D Live TV Merken Konzertmitschnitt Leipzig 1989 "Ich bin sehr froh und sehr aufgeregt. 25 Jahre wurde ich verboten, und ich werde nie vergessen, wem ich das zu verdanken habe. Aber ich werde auch nie vergessen, wem ich zu verdanken habe, dass ich hier heute singen kann - Euch." Mit diesen Worten begrüßt der Liedermacher sein Publikum am 1. Dezember 1989 in Leipzig. Das erste öffentliche Konzert nach 25-jähriger Zwangspause und ein Biermann wie in den besten Tagen: Zornig, radikal, zärtlich. Geblieben ist seine Respektlosigkeit gegenüber den Herrschenden. "He Krenz, Du fröhlicher kalter Krieger, ich glaube Dir kein einziges Wort. Du hast die Panzer in Peking bejubelt. Ich sah Dein Gebiss beim Massenmord", heißt es in einer Ballade. Dass Biermann auch im Westen nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt geht, beweisen Lieder, wie jenes über den türkischen Arbeiter, der sich nach zwanzigmonatiger Abschiebehaft in den Tod stürzte. "Ich bin nicht froh über diese 'Deutschland, Deutschland über alles'-Stimmung" sagt der Liedermacher mit Blick auf die Rufe nach Wiedervereinigung. "Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk. Wir bleiben hier" lautete denn auch der Refrain eines am Vortag gerade erst fertiggewordenen Liedes. Aber auch ein paar Liebeslieder hatte Wolf Biermann dabei: Einige seiner schönsten Balladen widmete er Eva-Maria Hagen, die für ein gemeinsames Lied zu ihm auf die Bühne kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MDR Zeitreise Spezial

